محامي مسلم: حكم بتأييد بطلان تعاقده مع المنتج سلطان الشن - مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني حسام لطفي محامي مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ"مسلم"، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم بطلان العقد بين موكله والمنتج الفني سلطان الشن.

وفي بيان أصدره اليوم، قال المستشار القانوني حسام لطفي: "في 30 يناير 2024، صدر لنا حكم قضى ببطلان العقد المزعوم، بين الفنان مسلم، والسيد سلطان الشن، وفي جلسة يوم 12 أغسطس 2024، أصدرت المحكمة حكما استئنافيا، قضى بتأييد حكم بطلان العقد".

وتابع: "الحكم الصادر يوم 12 أغسطس 2024، هو حكم بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه ".

كان المنتج سلطان الشن أصدر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيانا للرد على إعلان مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، فسخ التعاقد بينهما. وكتب المنتج: "تحذير هام ، بيان بعدم التعامل مع المطرب مسلم، ونشره أخبار كاذبة بفسخ عقده مع المنتج سلطان الشن. والحكم الصادر اليوم هو لصالح المنتج سلطان الشن يلزمة بالعقد المبرم بين المطرب مصطفى زكريا (مسلم )". وتابع: "أي تعامل دون موافقة كتابية من المنتج الحصري سلطان الشن، يعرضكم للمساءلة القانونية".

وحصل الخليج 365 على صورة من منطوق "حكم تأييد بطلان العقد". فيما لم يرد المنتج سلطان الشن على طلبنا إرسال منطوق الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه.

النزاع الجديد بين المنتج سلطان الشن، ومؤدي أغاني المهرجانات مسلم يأتي بعد عام من الأزمة التي اشتعلت بين الطرفين، ووصلت إلى ساحة القضاء، وإصدار نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف مسلم.