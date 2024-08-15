منة شلبي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "الهوى سلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

كشفت الفنانة منة شلبي عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الهوى سلطان"، خلال لقاءها في برنامج "عرب وود".

وقالت: "فيلم بسيط ولطيف، وبيحكي قصة ناس صحاب بيحصل بينهم مشاكل، واللي عجبني في الفيلم أنه مش مجعلص ومش مكلكع، وشبه الناس".

وكشفت منة، عن شخصيتها في الفيلم قائلة: "سارة بنت بسيطة جدًا وحياتها بسيطة خالص وصادقة جدًا مع نفسها واللي عايزاه من الدنيا مش كتير".

وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار اجتماعي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، إنتاج سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي، بطولة منة شلبي وأحمد داود وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد خالد صالح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية مسلسل "تغيير جو"، وشاركها البطولة إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

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