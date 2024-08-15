مركز السينما العربية وشركة MAD Celebrity ينظمان حلقة نقاشية بمهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينظم مركز السينما العربية حلقة نقاشية بالتعاون مع شركة MAD Celebrity وجسر فينيسيا للإنتاج وذلك ضمن فعاليات الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

تأتي الحلقة النقاشية تحت عنوان "قائمة المواهب المميزة: عرض الموجة الذهبية الجديدة في السينما العربية"

تسلط الحلقة الضوء على زيادة عدد الأفلام وصناع الأفلام العرب الذين يتم الاحتفاء بهم في المهرجانات السينمائية الدولية، وكذلك أداء الأفلام العربية الأخيرة في شباك التذاكر المحلي.

وتهدف الحلقة إلى الاحتفاء بالمواهب العربية ومناقشة أفضل الطرق لاستثمارها، وستضم الحلقة مجموعة من الممثلين والمدراء التنفيذيين من طليعة هذه المواهب والذين سيناقشون أفضل السبل للاستفادة من هذه اللحظة

ستقام الحلقة يوم السبت 31 أغسطس من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 مساءً في فندق إكسلسيور، سبازيو إنكونتري.

ومن المقرر أن يدير الحلقة النقاشية ريان آشور رئيس معمل البحر الأحمر، وتضم كل من الممثل والمخرج ظافر العابدين، والممثل أحمد مالك، والإعلامية ريا أبي راشد، والمنتج المصري محمد حفظي، والمنتجة درة بوشوشة، والممثلة وكاتبة السيناريو سمر ششة، وعلاء كركوتي المؤسس المشارك لمركز السينما العربية وMAD Solutions.

وفي إطار حرصهما الدائم على تمثيل صناعة السينما العربية، أعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية وشركة MAD Solutions عن سعادتهما وامتنانهما للحصول على فرصة جديدة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لتسليط الضوء على المواهب السينمائية من مختلف أقطار الوطن العربي