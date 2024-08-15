بالصور.. ميرهان حسين جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خطفت من خلالها الأنظار.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير مكشوف الظهر.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "والله مافي مثالك، جميلة، قمر، الله على الجمال، كيم كارداشيان العرب".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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