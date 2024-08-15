بالصور.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها بأحد المطاعم

ونشرت نادين الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية، وعلقت: "حبيتوا عليا التان الذهبي، متعوب عليه".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت: "قمر كيف ما كنتي، طالعة قمر، ربي يحفظك من كل عين، كل شئ بيلبقلك حبيبتي، قمر ماشاء الله، متألقة كالشمس".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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