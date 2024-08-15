مروان بابلو يتصدر تريند "يوتيوب" بعد طرح ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر مطرب الراب مروان بابلو، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرح ألبومه الجديد والذي يضم 4 أغنيات.

وطرح "بابلو" الأغاني، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحقق تراك "RHLFRE " ما يزيد عن 80 ألف مشاهدة، واحتل المركز الأول، في قائمة الأعلى مشاهدة.

وروج مروان للألبوم من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشر مقطع من التراك، وعلق: "الأغاني على كل المنصات".

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