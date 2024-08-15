ياسمين رئيس تنشر صورا لها داخل البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تستمتع الفنانة ياسمين رئيس بعطلتها الصيفية، وتواصل نشر صور من رحلتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين، صورا لها داخل البحر، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت: "حب، سلام، سعادة".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أهم حاجة السعادة، والله انتي اللي الحب يا حب، قلبي اللي بعشقها، القمر الجدعة".

واحتفلت ياسمين رئيس بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز يوم 30 مايو الماضي في القلعة، واقتصر الحفل على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكانت آخر مشاركات ياسمين رئيس بمسلسلي "جودر" و"كامل العدد +1" وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" الذي تتعاون خلاله مع عدد من نجوم السينما المصرية وهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، أسماء جلال، تأليف وإخراج جيلان عوف.

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