"وكأنها طائر مثخن بالجراح".. لميس الحديدي توجه رسالة لـ شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طرح أحدث أغانيها "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" .

وكتبت لميس، عبر حسابها على تطبيق "X": "وأخيرًا هذه شيرين تغني كأنها طائر مثخن بالجراح يحاول أن يفرد جناحيه، إسمعوها بهذا الإحساس الفريد وافتحوا لها النوافذ لتملأ الدنيا غناء".

وأضافت: "الخلاف القانوني مع روتانا أتمنى أن يحله الحكماء وبسرعة، غني يا شيرين ما تبطليش غنا فهذا طوق النجاة والحياة".

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة شيرين عبد الوهاب أكثر من مرة في مداخلة هاتفية عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on" وكشفت خلاله عن تفاصيل خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب، ووعدت الجمهور من خلال البرنامج بتقديم عدد من الأغاني التي تتعاون خلالها مع كبار الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، وأنها ستكون بمثابة عودتها للجمهور.

وكانت شركة روتانا للانتاج الفني قد طالبت يوتيوب بحذف أغاني شيرين عقب طرحهما بساعات قليلة بسبب الأزمة القانونية التي بين الطرفين، وبالفعل تم حذفهما والاستجابة لمطلب روتانا، حيث أوضحت الأخيرة أن شيرين لم تلتزم بعقدها مع الشركة مما يلزمها بدفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.

اقرأ أيضا:

منة شلبي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد "الهوى سلطان"