خالد منيب يطلق أغنيته الجديدة "بعتتلي رسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب الشاب خالد منيب أحدث أغانيه "بعتتلي رسالة"، وقام بنشرها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "بعتتلي رسالة" من كلمات وألحان وإنتاج خالد منيب. وتقول كلمات الأغنية "بعتتلي رسالة، سألتني باجي في بالك، قلتلها ده أساسي، وأنا أصلا كده ناسي، وأنا أصلا عارف ستة بعدها ما أنا شايف الحلوين بزيادة هتغزل واتمادى".

ونالت الأغنية إعجاب جمهور خالد، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "إيه المفاجأة القمر اللي في أخر الكليب دي، الأغنية حلوة قوي، أجمد أغنية في 2024، أخيرا ده أنا مستنيك بقالي كتير، تجنن حرفيا تغيب تغيب وتصدمنا بإبداع جديد".

كان خالد منيب طرح احتفالا بشهر رمضان 2024 أغنية جديدة بعنوان "رمضان أهو جانا" من كلماته وألحانه وتوزيعه.