طبيب شيرين يكشف تطورات حالتها الصحية وهذا ما طلبه من جمهورها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب، تطورات حالتها الصحية.

وقال طبيب شيرين، ببرنامج "ET بالعربي": "شيرين بخير، وكويسة جدًا والأمور الحقيقة ماشية بطريقة حلوة أوي".

وتابع: "إن شاء الله هي هترجع لجمهورها قريب بحاجات كتير كويسة بإذن الله، شيرين شخصية جميلة وعفوية وطيبة جدًا جدًا، وجمهورها كبير أوي واللي بيطلع منها بيخش القلب عشان كدة الجمهور بتاعها بيحبها وأنا بعتبرها مطربة مصر الأولى لأن هي بتتكلم من القلب للقلب، وغناها فعلا طرب".

وأختتم: "بقول لجمهورها أقفوا جنبها عشان ترجع تاني للساحة وأدعموها وهي بتحبكم جدًا، وعارف أنكم بتحبوها أوي، وإن شاء الله خير".

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا جمهورها بطرح أغاني سينجل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تعاونت خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين في مصر والوطن العربي، أبرزهم الملحن عزيز الشافعي.

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