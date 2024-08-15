من ساحة القضاء للدراما.. "سفاح التجمع" يشعل الصراع بين منتجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر إسم "سفاح التجمع" تريند موقع البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أحدثت قصته صراعا جديدا داخل الوسط الفني بين منتجين حول أولوية وأسبقية إنتاج مسلسل درامي يرصد جرائم القاتل كريم الشهير بـ "سفاح التجمع".

ورغم أن المحكمة لا تزال تقيم جلسات محاكمة "سفاح التجمع" إلا أن التسابق لإنتاج مسلسل درامي يحكي قصة "سفاح التجمع" المُتهم بقتل 3 سيدات، أصبح على أشده الفترة الحالية، خاصة مع دخول عدد كبير من المنتجين والمخرجين في تنفيذ وتصوير أعمال درامية لعرضها في رمضان 2025.

المنتج أحمد السبكي

تحدث المنتج أحمد السبكي ببرنامج "تفاصيل" عن إنتاج مسلسل عن "سفاح التجمع".

وقال السبكي: "المسلسل مكون من 8 حلقات وكتبنا 6 حلقات بس فاضل حلقتين منتظرين الحكم على السفاح علشان العمل يظهر للنور بشكل جيد، ومعرفش إذا كان فيه منتج تاني بيعمل نفس المسلسل ولا لأ، ومن الممكن أن يكون بطل المسلسل الفنان حسن الرداد".

المنتج أيمن يوسف

أعلن المنتج أيمن يوسف، عن تعاقده على سيناريو جديد يحمل نفس الاسم "سفاح التجمع" والذي يرصد أيضا جرائم القاتل كريم.

وكتب يوسف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك: "تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع) والذي تمت إجازته رقابيا للمؤلف الأستاذ چوزيف فوزي، وجاري التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية".

وأضاف: "إذ تحذر الشركة من إستخدام إسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية وكافة الجهات الرسمية".

وفي تدوينة جديدة، أعلن أيمن يوسف، أن الفنان أحمد الفيشاوي هو بطل مسلسل "سفاح التجمع"، وكتبت الشركة المنتجة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "سفاح التجمع النجم أحمد الفيشاوي.. قريبًا".

ووجهت المحكمة لـ "كريم" المشهور إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" في القضية تهمة قتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، عقب قتلهن بعد ممارسة معهن أفعال جنسية غير مألوفة.