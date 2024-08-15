بالفيديو.. لقطات جديدة من كواليس تصوير كليب "حصل" لـ حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المطرب حمادة هلال جمهوره، كواليس جديدة من فيديو كليب أغنيته الجديدة "حصل"، والمقرر طرحها على مواقع التواصل ومنصات الموسيقى الفترة المقبلة.

ونشر "هلال" مقطع فيديو من كواليس كليب "حصل"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "حصل".

وكان الفنان حمادة هلال، أعلن في وقت سابق تأجيل طرح أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "حصل" وكان من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وجاء قرار التأجيل حدادًا على وفاة المنتجين الأربعة الذين وافتهم المنية بعد تعرضهم لحادث سير مروع يوم الخميس الماضي: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي.

ويستعد الفنان حمادة هلال لبطولة الجزء الخامس من مسلسل "المداح" ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

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