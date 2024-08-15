شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان القلعة.. ووزير الثقافة: يشهد تنوعا كبيرا وأشكر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية منذ قليل، الدورة الـ 23 منمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بحضور وزير الثقافة الدكتور احمد فؤاد هنو، ومن المقرر أن يتم تكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وذلك قبل انطلاق الفقرات الموسيقية والغنائية.

وقال وزيرة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو فى كلمته، إن الدورة الحالية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تحمل تنوعا كبيرا في الحفلات لكبار النجوم، موجهاً الشكر إلى وزارة السياحة والآثار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونهم.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من: "الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم ) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

بالإضافة إلى الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها ، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر ، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم .



وصول وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القلعة



وصول وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القلعة



وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القلعة



وصول وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القلعة



وصول وزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القلعة