بأجواء راقصة.. رانيا يوسف تكشف عن برومو كليب أولى أغنياتها “ليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت الفنانة المصرية رانيا يوسف حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، معلنةً عن بدء العد التنازلي لطرح أغنية “ليك” بأولى تجاربها الغنائية.

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن برومو فيديو كليب أغنية “ليك” تمهيداً لطرحه خلال الأيام القادمة، وعلقت بالقول “هل أنتم مستعدون لذك”.

وتصدر أغنية “ليك” يوم الثلاثاء القادم في العشرين من آب/ أغسطس على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

ويحمل فيديو كليب أغنية “ليك” توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة وتم تصويره في مصر.

أغنية “ليك” باللهجة المصرية ومن كلمات سمير طارق والحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.