رانيا يوسف تكشف عن برومو أول أغانيها "ليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، برومو أول أغانيها "ليك"، بعدما قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على انستجرام عن مقطع من فيديو كليب أغنية "ليك"، تمهيداً لطرحه خلال الأيام المُقبلة، وعلقت "هل أنتم مستعدون لذلك".

أغنية "ليك" كلمات سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب تم تصويره في القاهرة، ويحمل توقيع المخرجة بتول عرفة.

ومن المقرر أن تصدر أغنية "ليك" يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.