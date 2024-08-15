"بعد أزمة منعه من الصلاة".. كريم الحسيني يوجه رسالة إلى وزير الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان كريم الحسيني، رسالة شكر وتقدير إلى وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على حسن استقباله داخل مقر الوزارة، بعد نشره فيديو تحدث فيه عن منعه من أداء صلاة العصر في أحد مساجد منطقة المقطم.

ونشر "كريم"، مجموعة صور من مقابلة وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "إنما الدينُ المُعاملة.. شكراً معالي وزير الأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور أسامه الأزهري على اهدائك لي المصحف الشريف وعلى المحبه وحُسن الإستقبال، وتوضيح سوء التفاهم وعلى حث كل خدام المساجد بحُسن المُعاملة".

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الفنان كريم الحسيني، وأكد له أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة على صناعة وتنمية الوعي العام لجميع العاملين بالمساجد، وأنه يجري التنسيق لإعداد عدد من الدورات المكثفة لعمال المساجد في التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لتكون باكورة الدورات المتخصصة في هذا الشأن.

وكان الفنان كريم الحسيني نشر فيديو تحدث فيه عن منعه من دخول أحد المساجد في المقطم لأداء صلاة العصر، بسبب غلق المسجد أبوابه بعد أداء الفريضة وخروج المصلين.

وقال "كريم"، في الفيديو: "أنا لما ابقى ماشي على طريق وأركن وأكون عاوز أصلي العصر والساعة دلوقتي مكملتش خمسة ونص، ولسه الناس بتخرج من المسجد، المسجد اسمه الشهيد أحمد حسن الجندي في المقطم، ولما أركن وأقول له عاوز أدخل أصلي العصر، يقول لي معلش إحنا قفلنا الجامع".

وأضاف: "قلت له بتتكلم جد ولا بتهزر؟ قال لي بتكلم جد.. قلت له طيب أنا مش جايلك في صلاة المغرب أنا جاي لك في صلاة العصر، ولسه الناس ماشية، بقوله اللي عاوز يصلي يعمل إيه.. قال لي جملة في منتهى الكوميديا، قال لي يصلي في بيته".

وتابع: "قلت لو أنا مش في البيت وركنت وعاوز أصلي يكون فين.. قال لي أنا عبد المأمور، يعني أطلع المصلية وأصلي هنا في الساحة موافق طيب؟ هل ممكن أدخل أتوضى؟ رفض وقالي أنا آسف.. قلت له طيب أتيمم ولا أدخل اتوضى في كافية؟".

وتساءل: "هل إحنا وصلنا لهذه الدرجة؟، بتكلم بجد وسؤال لكل الناس هو احنا بنقفل الجوامع بعد الفريضة مباشرة؟، ده العصر مفتوح لغاية المغرب، هل ده يعقل؟.. ردوا عليا يا أهل الخير".

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