"يايا" صديق المشاهير يستعيد ذكريات مقابلته مع الممثلة الراحلة جينا رولاندز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودع يحيى الشهير بـ "يايا"، الممثلة الأمريكية جينا رولاندز التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع مرض الزهايمر لمدة خمس سنوات وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "يايا"، صورة جمعته بالممثلة الراحلة في أحد الأماكن العامة وحرص على توديعها، قائلا: "يحيى مع جينا رولاندز..أرقدي في سلام".

ومن المعروف عن يحيى إنتظاره ومقابلته للعديد من أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود، حتى أنه ظهر ببرنامج التوك شو الشهير "Jimmy Kimmel Live" تقديم الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل، وتحدث عن السر وراء حرصه على التقاط العديد من الصور التذكارية مع نجوم هوليوود، وان السبب هو حبه وإعجابه الكبير بهم، وأنه دائمًا ما يتتبعهم ويحرص على أن يقابلهم بالعديد من المطاعم والأماكن العامة.

واستضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "يحيي" في دورته الـ 40 عام 2018، ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "إنستجرام"، عددا من الصور التي تجمعه بعدد من أبرز النجوم منهم جوني ديب، براد بيت، ديفيد بيكهام، كاتي بيري، جاكي شان وآخرين.

وعلقت الصفحة على حضور يحيى: "يايا نجم هوليوود وصديق جوني ديب، براد بيت وجاكي شان ينضم إلينا في حفل الافتتاح من السجادة الحمراء لتغطية ليلة مليئة بالبهجة والمفاجآت".

واشتهرت الممثلة الراحلة جينا رولاندز بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية بهوليوود أبرزها فيلم الرومانسية "The Notebook" عام 2004، وفيلم الدراما "Paris, I Love You" عام 2006، وكان اخر ظهور لها بالفيلم القصير "Unfortunate Circumstances" عام 2017.

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