"الله يكون في عونها".. هاني شاكر يعلق على أزمات شيرين عبدالوهاب الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان هاني شاكر، على أزمات المطربة شيرين عبدالوهاب، مع طليقها المطرب حسام حبيب، وشركة روتانا للموسيقى.

وقال "شاكر"، في لقاء تلفزيوني على فضائية "وان ام تي في" اللبنانية: "بتمنى من كل قلبي إن شيرين يبقى عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجعلنا مرة تانية، لأن الحقيقة الفترة اللي بتمر بيها شيرين صعبة جدًا".

وأضافت: "الله يكون في عونها ربنا يهدي الحال في حياتها ويعود لها الاستقرار، لأن هي محتاجة ده إن الدنيا تهدى ويبقى عندها سلام نفسي.. ربنا يشفيها ويعافيها وترجعلنا شيرين، لأنها من الأصوات التي لا تعوض".

شركة روتانا للانتاج الفني طالبت موقع "يوتيوب" بحذف أغاني شيرين الجديدة "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، عقب طرحهما بساعات قليلة بسبب الأزمة القانونية التي بين الطرفين.

وبالفعل تم حذفهما والاستجابة لمطلب روتانا، حيث أوضحت الأخيرة أن شيرين لم تلتزم بعقدها مع الشركة مما يلزمها بدفع شرط جزائي، إلا أن شيرين نفت صحة هذا الكلام وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني.

اقرأ أيضا..

طبيب شيرين يكشف تطورات حالتها الصحية وهذا ما طلبه من جمهورها (فيديو)

محمد العدل يكشف تفاصيل منع فيلم "الملحد" من العرض