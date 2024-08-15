لـ"الإمام علي".. إبراهيم عيسى يكشف عن مقولة تمنى وضعها على تتر "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست إبراهيم عيسى، عن أمنيته بوضع مقولة للإمام علي بن أبي طالب على تتر فيلم "الملحد" المثار حوله جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ما بين تأجيل عرضه بالسينمات ومنعه من العرض.

وكتب عيسى، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "من خاف على الله هلك، ومن خاف من الله نجا.. مقولة الإمام علي بن أبي طالب التي كنت أتمنى أن أضعها في تتر فيلم الملحد".

وخرج السيناريست إبراهيم عيسى عن صمته بعدما تداولت أنباء عن منع فيلم "الملحد" من العرض بعدما تم الإعلان عن بدء عرضه يوم 14 أغسطس الجاري، ونشر مشهد من سيناريو الفيلم عبر حسابه على نفس التطبيق، وتضمن المشهد حوار جرئ بين شخصية الملحد يحيى التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وشخصية إيمان والدة يحيى التي تجسدها الفنانة صابرين، إلى جانب شخصية حافظ والد يحيى التي يجسدها الفنان محمود حميدة، حيث دار بين الثلاثي حوار حول إلحاد يحيى وإصراره على فكرة الإلحاد على الرغم من كون والده هو شيخ متزمت يرفض فكرة إلحاد ابنه ووصل الأمر لنبذه وهجره إلى أن يعود لربه ودينه.

وكان أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد" كشف حقيقة منع عرضه بالسينمات بعد منشور للمخرج محمد جمال العدل على "فيسبوك"، قال فيها: "المنع مش حل".

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم إتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

فيلم "الملحد" تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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