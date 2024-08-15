منافسة شرسة بين "Alien: Romulus" و"Deadpool & Wolverine" على صدارة شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عرض فيلم الرعب والإثارة "Alien: Romulus" بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وسط توقعات بتحقيق الفيلم افتتاحية كبيرة على الرغم من المنافسة الشرسة على شباك التذاكر وتصدره طيلة الأسبوعين الماضيين من فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine".

والفيلم هو الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب والخيال العلمي الشهيرة "Alien" التي عرض أول أجزائها عام 1968 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من بطولة الممثلة الأمريكية سيجورني ويفر، للمخرج العالمي ريدلي سكوت بإيرادات عالمية بلغت 131 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 18 مليون دولار فقط، لتقرر "20th Century Fox" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج المزيد من الأجزاء والتي عرضت تباعًا خلال السنوات الماضية وحققت نجاحًا جماهيرًا فاق كل التوقعات.

ويترقب عشاق السينما حول العالم منافسة شرسة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بين فيلمي "Alien: Romulus"، وفيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" الذي تخطت إيراداته حاجز المليار دولار عالميًا خلال أسبوعين فقط من عرضه بالسينمات، ومازال يحقق نجاحًا كبيرًا وسط توقعات بإمكانية إزاحة الفيلم من شباك التذاكر الأمريكي على الأقل خلال الأسبوع المقبل.

وتشير التقديرات المبدئية وفقًا لموقع "IMDB" عن صعوبة تصدر الفيلم شباك التذاكر الأمريكي بأسبوع عرضه الأول، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها فيلم الأبطال الخارقين "Deadpool & Wolverine" إلا أن تمتاز سلسلة أفلام "Alien" أيضًا بجماهيرية عريضة خصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية تصدره شباك التذاكر بعدما نجح فيلم "Deadpool and Wolverine" من تحقيق الإيرادات المرجوة منه.

وحاز فيلم "Alien: Romulus" على تقييم 7.5/10 من قبل موقع "IMDB"، إلى جانب موقع "Rotten Tomatoes" وحاز من خلاله على تقييم 83%، وقام أحد النقاد بوصف الفيلم كونه تكريم لأجزاء السلسلة السابقة وأحد أهم أجزائها وأعاد إلينا جو الرعب والتشويق الخاص بالسلسلة الذي كان سببًا في حب الملايين من الجمهور حول العالم.

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