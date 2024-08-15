بحضور العدل وحفظي ودياب.."dmc" تروج لبرنامج "كاستنج" لاختيار 13 ممثلا شابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت قناة "dmc"، عن البرومو الأول لبرنامج تجارب الأداء "كاستنج" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر بالبرومو عددا من النجوم وصناع السينما المصرية المشاركين في البرنامج، والذين يقومون بمساعدة المواهب الشابة في اجتياز الاختبارات من أجل المشاركة بمسلسل تلفزيوني سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وهم السيناريست مدحت العدل، الفنان أحمد أمين، والمنتج محمد حفظي، المخرج محمد دياب، المخرج محمد شاكر خضير، المخرج يسري نصرالله، والهدف من البرنامج هو اختيار 13 ممثل شاب.

وتضمن البرومو عددا من المواهب الشابة الذين يتنافسون على المشاركة من مختلف الجنسيات، وظهر المخرج عمرو سلامة وسط عدد من فريق عمل البرنامج، وهو يقوم بإعطاء تعليماته للمواهب الشابة خلال عدد من المشاهد التمثيلية.

وكان سلامة، أعلن عن بدء تصوير برنامج "كاستنج" وهو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب، ونشر صورا من كواليس البرنامج عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق: "بدء تصوير كاستنج مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بالفيلم القصيرة "60 جنيه" الذي عرض بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، وتدور أحداثه حول زياد مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

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