شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي وإيناس عبد الدايم ومحمد ثروت فى افتتاح مهرجان نبتة بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والفنان محمد ثروت، ونهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وابنته والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة على حضور حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة اتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبط بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الأولى للشاعر شوقي حجاب.

مهرجان نبتة للأطفال

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه لأحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضى.



افتتاح مهرجان نبتة فى العلمين



افتتاح مهرجان نبتة



الدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة مايا مرسى والدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن فى مهرجان نبتة



الفنان محمد ثروت



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



جانب من افتتاح مهرجان نبتة



حسام صالح والدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسى



محمد ثروت مع الدكتورة مايا مرسى