شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تقدم اسكتش مبهر للأطفال بافتتاح مهرجان نبتة وتوجه التحية لـ محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

قدمت النجمة شيماء سيف اسكتش تمثيلي استعراضي مبهر في حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة، وتناول الاسكتش أهمية ما يسمعه الطفل في الوقت الحالي سواء أغاني غير مناسبة أو غيرها من المحتوى غير المخصص للأطفال، فيما وجهت التحية للمطرب محمد ثروت الحاضر للمهرجان، وذلك على أنغام أغنية يا طيور النورس والتي قدمها ثروت للأطفال.

ويشهد الحفل حضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والفنان محمد ثروت، ونهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وابنته، والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة على حضور حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة اتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبط بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه لأحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.



افتتاح مهرجان نبتة فى العلمين



افتتاح مهرجان نبتة



الدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة مايا مرسى والدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن فى مهرجان نبتة



الفنان محمد ثروت



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



جانب من افتتاح مهرجان نبتة



حسام صالح والدكتورة ايناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسى



محمد ثروت مع الدكتورة مايا مرسى



مهرجان نبتة



مهرجان نبتة



جانب من المهرجان



أحمد أمين من افتتاح مهرجان نبية



أسرف سالمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وعمرو الفقى



أشرف سالمان وعمرو الفقي



الفنان احمد امين (2)



الفنان احمد امين



الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول مع احمد امين



الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول



المنتج تامر مرتضى والدكتورة ايناء عبد الدايم والدكتورة مايا مرسى



المهندس حسام صالح



حفل افتتاح مهرجان نبتة



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)



لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية