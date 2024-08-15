شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المؤلف محمد الدباح ويطلب من متابعيه الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف والكاتب محمد الدباح عن وفاة والده منذ قليل، حيث كتب على حسابه بـ "فيس بوك": "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فضلا الدعاء".



وفاة والد محمد الدباح

يذكر أن آخر أعمال المؤلف محمد الدباح في السينما هو فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أما آخر أعماله في الدراما كان من خلال مسلسل "تحقيق" وهو من بطولة أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

وينتظر الدباح عرض فيلم "شمس الزناتى" بطولة محمد إمام، وهم أسماء جلال، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى قائمة بضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.