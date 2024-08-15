شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد فى حفل افتتاح نبتة يشكر الشركة المتحدة على تقديم المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم هشام ماجد في حفل افتتاح مهرجان نبتة للاطفال، إنه سعيد بتخصيص مهرجان نبتة للأطفال، موجهاً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولمهرجان نبتة، معلنا أن المهرجان سيكون كل صيف وفي محافظات مختلفة.

وأضاف هشام ماجد أن طفولته كانت متعلقة بالشخصيات الكرتونية، معلناً أن هناك مسلسلا للأطفال سيكون مصريا بالكامل وبطله هو شخصية كيكو تميمة مهرجان نبتة.

ويشهد الحفل حضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والفنان محمد ثروت، ونهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وابنته، والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة على حضور حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة اتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبط بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الاولي للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه لأحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.