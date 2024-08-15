شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 11 شخصية موسيقية فى حفل افتتاح مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ورئيسة دار الأوبرا الدكتور لمياء زايد، خلال حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 32، 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم السيد عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، الكاتب والأديب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، الفنان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، الفنان الموسيقى وعازف البيانو فتحى سلامة، الحائز على جائزة جرامى الموسيقية العالمية عام 2004.

كما تم تكريم المايسترو حازم القصبجى حفيد الموسيقار محمد القصبجى وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام 2014، والفنان ياسر الصيرفى وقائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفونى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقا، عبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفنى والبرامج بالأوبرا، اسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفنى بدار الأوبرا سابقا، اسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية، وحرص على الحضور محافظ القاهرة إبراهيم صابر .

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من: "الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم ) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

بالإضافة إلى الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها ، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر ، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية . ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم .