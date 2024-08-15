شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يبهر الأطفال باسكتش كلمنى مصرى بحفل افتتاح مهرجان نبتة والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم هشام ماجد، في حفل افتتاح مهرجان نبتة للأطفال، اسكيتش أغنية كلمني مصري بمشاركة الأطفال، وهو الإسكتش الذي تناول أهمية التمسك باللهجة المصرية والتحدث بالمصري والتمسك بالهوية.

وشهد الحفل حضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والفنان محمد ثروت، ونهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وابنته، والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة .

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو وأهدى المهرجان الدورة الأولى للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.