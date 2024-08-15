شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يختتم حفل افتتاح مهرجان نبتة باسكتش غنائي مبهر بعنوان مع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم النجم أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة حفل افتتاحه، باسكتش غنائي مبهر بعنوان "مع السلامة" مع الأطفال، وهو العرض الذي لاقى إعجاب الحضور.

ووجه أحمد أمين رئيس المهرجان الشكر للأستاذة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واللجنة المنظمة للمهرجان، ووجه رسالة للأطفال "لو انت مصري ماتقلقش في نبتة علشانك".

شهد الحفل حضور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام والفنان محمد ثروت، والسيدة نهلة زوجة الشاعر الكبير شوقي حجاب وابنته، والكاتبة فاطمة المعدول، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة شركة نبتة.

مهرجان نبتة للأطفال يقام تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة واتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبطا بالفلاح المصرى والحضارة الفرعونية القديمة، حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة، وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو، وأهدى المهرجان الدورة الأولى للشاعر شوقي حجاب.

ويشهد المهرجان تقديم كرتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، ويقدم شخصيات كرتون حيوانات وهى "تك تك" وسمسم" و"سونيا" و"رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى.

المهرجان يستمر طوال العام وليس فقط ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث تنتهي فعالياته بالإعلان عن الجوائز في نوفمبر المقبل، ويستهدف المهرجان الأطفال من سن ما قبل دخول المدرسة، ومن أهدافه إحياء محتوى الطفل باللغة العربية بينما يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية، وما يتماشى مع فكر وطبيعة الأطفال فى الوقت الحالى والمختلفة عن طبيعة الطفل فى الماضي.



أحمد أمين مع الأطفال فى حفل افتتاح مهرجان نبتة



أحمد أمين من افتتاح مهرجان نبية



أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى



أشرف سالمان وعمرو الفقي



الفنان أحمد أمين (2)



الفنان أحمد أمين



الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول مع أحمد أمين



الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول



المنتج تامر مرتضى والدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسى



المهندس حسام صالح



حفل افتتاح مهرجان نبتة



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)



الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية