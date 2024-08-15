شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يحضر حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

حرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365 على حضور حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ32، الذي انطلق منذ قليل بتكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضا لكل من: "الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج ، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم ) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

بالإضافة إلى الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها ، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر ، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .