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شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تعزف أغنيات وردة ومصطفى قمر فى حفل افتتاح مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبيالخميس، 15 أغسطس 2024 10:24 م
قدمت عازفة الماريمبا المطربة نسمة عبد العزيز حفلا ضمن فعاليات افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، وتضمن الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية، التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها "شنكلوه" لمصطفي قمر و"حرمت أحبك" لوردة.
كما تشمل فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.
ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
نسمة عبد العزيز تعزف أغنيات وردة ومصطفى قمر
نسمة عبد العزيز تعزف أغنيات وردة ومصطفى قمر فى حفل افتتاح مهرجان القلعة
نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا تعزف أغنيات وردة ومصطفى قمر فى حفل افتتاح مهرجان القلعة
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