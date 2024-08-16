بعد إسقاط الجنسية المصرية عنه.. معلومات عن المخرج وائل الصديقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أسقط مجلس الوزراء، الجنسية عن المخرج وائل الصديقي، صاحب فيديو الكليب الشهير "سيب إيدي"، والذي أثار الجدل في الأوساط الفنية والإعلامية بعد طرحه عام 2015.

صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بسبب حصول وائل الصديقي على جنسية من دولة أجنبية أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية.

وبعد إسقاط جنسيته، من هو وائل الصديقي؟

- وائل الصديقي ولد في الإسكندرية 23 مايو 1978.

- درس الإخراج السينمائي بأمريكا.

- شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام القصيرة.

- أخرج كليب "سيب إيدي" عام 2015، وأثار الكليب وقتها جدلا واسعا.

- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقر بها.

- تزوج في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية.

- عمل كمنتج ومخرج لبعض الأعمال الفنية.

- صدر عام 2015 ضده حكم غيابي بالسجن سنة مع الشغل.

- قرر وائل صديقي في عام 2017 العودة إلى مصر.

- ألقي القبض عليه بمطار القاهرة، وقضى 3 أشهر بالسجن.

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