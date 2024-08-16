داليا مصطفى تحاور شجرة.. وبشرى: "احتضانها بيسحب الطاقة السلبية" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لها، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية وسط الطبيعة والأشجار.

ونشرت داليا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله وهي تستند إلى شجرة وتحاورها ولكن دون الإفصاح عن الكلمات التي تنطق بها، وعلقت: "تخيلوا إيه ممكن يكون الحوار؟".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الشجرة بتعيط بتطبطبي عليها" ، "انتي ماسكة الشجرة خايفة تقع ولا إيه".

فيما علقت الفنانة بشرى على تدوينة داليا مصطفى، قائلة: "بتشحني طاقة من الشجرة عشان الإنسان مرتبط بالطبيعة ومهم جدا اتصاله بكل ما خلق الله بيقولوا إحتضان الأشجار بيسحب الطاقة السلبية من الإنسان".

يذكر أن، آخر أعمال داليا مصطفى هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي تم عرضه في السباق الرمضان 2023، وخاض بطولته ياسر جلال ومي عمر.