هالة صدقي تجوب شوارع شبرا بـ "توكتوك".. وهذا ما قالته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي تستقل توكتوك بمنطقة شبرا.

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت: "شوارع شبرا وأهل البلد الحلوين.. تفتكروا في درجة حرارة 42 بعمل إيه في شبرا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "قمر في شبرا" ، "يا لولو شبرا نورت" ، "منورة شبرا يا ست الكل" ، "أكيد بتصوروا مسلسل جديد" ، "حاجة كوميدي".

يذكر أن، آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، وخاض بطولته إيمان العاصي، وزينة، وأحمد داش، ومي كساب، ومنة فضالي، وهو من إخراج محمد سامي.