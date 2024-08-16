فن ومشاهير

قبل عرضه.. أحمد حاتم يروج لـ "عمر أفندي" على طريقته الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

روج الفنان أحمد حاتم، لمسلسله الجديد "عمر أفندي" استعدادا لعرضه يوم 18 أغسطس الجاري.

ونشر حاتم، صورا من كواليس تصويره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق: "بقولكوا إيه عمر أفندي اسمه الحقيقي إيه؟".

وأضاف أحمد حاتم: "عمر أفندي هيبدأ يوم الأحد 18 أغسطس الجاري على قناة ontv، ومنصة شاهد، يا رب يعجبكم".

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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