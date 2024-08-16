أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بالحجاب.. والجمهور: "يجنن عليكي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها "بالحجاب" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "ياسمين" مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية سوت باللون الأخضر، وعلى رأسها حجاب من نفس اللون.

ونال الفيديو إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الأخضر حلو عليكي"، "الأخضر ما يليق إلا بيكي"، "أجمل بنات العالم"، قمر كالعاده يا ياسو"، "قمر يجنن عليكي من الآخر"، "الأجمل دائما وأبدا"، "والله أحلى من جورجينا".

آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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