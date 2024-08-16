معتز التوني: فنان آخر كان مرشحًا لبطولة فيلم "إكس مراتي" قبل هشام ماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المخرج معتز التوني كواليس ترشيح فنان آخر لبطولة فيلم "إكس مراتي"، قبل الإستقرار على الفنان هشام ماجد لتقديم العمل الفني.

معتز التوني، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "تغطية خاصة"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي عمرو الليثي، قال إن الفنان كريم محمود عبدالعزيز كان أول المرشحين لبطولة فيلم "إكس مراتي"، كما رشح محمد إمام لتقديم دور محمد ممدوح في الفيلم، لكنه استقر في النهاية على الأبطال، وهم هشام ماجد و"تايسون" وأمينة خليل.

وأضاف: "أنا كنت اتكلمت مع هشام ماجد عن الفيلم من سنتين ونص، وقتها وقفت الفيلم بسبب إنشغال كريم بأعمال فنية، وبعد ما خلصت مسلسل اللعبة 4، هشام قالي ما تيجي نعمل فيلم قولتله عندي إكس مراتي وتم تصويره".

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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