رمضان 2025.. فتحي عبد الوهاب يواجه إياد نصار في مسلسل "ظلم المصطبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان فتحي عبد الوهاب منذ قليل عن مشاركته في دراما رمضان عام 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة"، بمشاركة الفنان إياد نصار.

نشر فتحي عبد الوهاب صورة غير رسمية لبوستر المسلسل على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق قائلا : "ظلم المصطبة.. فتحي عبد الوهاب وإياد نصار، رمضان 2025".

يذكر أن فتحي عبد الوهاب شارك في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وشارك في مسلسل المداح الجزء الرابع، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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