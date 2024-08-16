روبي وسط البحر وميرنا نورالدين بدون مكياج.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

روبي

شاركت الفنانة روبي، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت وسط البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

هند عبدالحليم

ظهرت الفنانة الشابة هند عبد الحليم، بإطلالة صيفية، ارتدت فيها فستان مشجر باللون الوردي، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرهان حسين

تستمتع الفنانة ميرهان حسين، بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج بسيط.

ياسمين جمال

الفنانة ياسمين جمال، نشرت صورة لها أمام البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، صورة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت وفي يدها "سيجار"، ونالت إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها جيبة قصيرة باللون الأحمر وبلوزة سوداء، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بدون مكياج.

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بفستان أسود قصير، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".