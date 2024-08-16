بـ "التايجر".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم أمام البحر والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هيدي كرم، أحدث ظهور لها مع جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت "هيدي" صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الساعات الساحرة المفضلة بالنسبة لي".

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة، أمام شاطئ البحر مرتدية فستان "تايجر".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة هيدي كرم، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قمر الزمان"، "ليدي هيدي"، "الفنانة القمر بتعنا"، "أرى جمالك فوق كل ما هو جميل"، "دخيلو الجمال"، "جميلة جدا ورائعة سيدتي"، "جميلة الجميلات طول العمر كله".

يذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، وعدد من الفنانين.