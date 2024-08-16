مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن "بوستر" دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في 19 سبتمبر المُقبل، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وكشف القائمون على المهرجان عن الملصق الدعائي الرسمي "البوستر".

البوستر مستوحى من لوحة أهداها الفنان التشكيلي المصري الألماني عبده السيد عبده لرئيس المهرجان السيناريست محمد الباسوسي وهي إحدى لوحات معرضه الذي استضافته إحدى المدن الألمانية مؤخرا .

يقول السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان في بيان صحفي "تربطني صداقة قوية بالفنان العالمي عبده السيد عبده وعندما دعاني لحضور معرضه في ألمانيا شعرت بسعادة غامرة لأن العمل الهندسي لم يأخذه من عشقه للفن ومن بين إبداعاته العديدة التي ضمها المعرض جذبتني هذه اللوحة التي أهداها للمهرجان".

وأضاف "اللوحة معبرة جدا عن الحالة السينمائية فمن الممكن أن ترى بطلة اللوحة أسطورة عروس البحر أو إنسية وربما تراها جنية، وربما هذا كله أشبه بدخولك عالم سحر السينما ألوان مياه البحر الثلاثة متداخلة حولها كلما أبحرت إلى الأعماق تزداد زرقة المياه، كما هى مياه بحر مدينة الغردقة مدينة شباب الفن والجمال".

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .