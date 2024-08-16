دياموند يو عبود : سعيدة بتمثيل أسرة فيلمي "أرزة" بمهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضرت النجمة اللبنانية دياموند بو عبود عرض فيلمها المصري اللبناني أرزة في افتتاح فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا ويشارك الفيلم أيضا في المسابقة الرسمية.

وحددت إدارة المهرجان يومي ١٥ و٢٨ لعرض الفيلم بعد عرضه في الافتتاح أيضا، وعبرت دياموند عن سعادتها الكبيرة بتمثيل أسرة الفيلم في المهرجان خصوصا مع الظروف الصعبة التي تمر بها بلدها لبنان.

جدير بالذكر أن المهرجان هو ثالث يشارك فيه الفيلم بعد مشاركته في مهرجاني بكين وترايبيكا.

المهرجان يقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من ١٥ وحتى ٣١ من أغسطس الجاري. الفيلم من إخراج ميرا شعيب، وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ambient light للمنتج علي العربي ومعه كل من فيصل شعيب و لؤي خريس وزينة بدران.

ويلعب بطولة الفيلم النجوم: دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل: فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.