شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسلسل لآخر نفس على قناة الحياة بدءًا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة الحياة عن إعادة عرض مسلسل لآخر نفس للنجمة ياسمين عبد العزيز، بدءً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أغسطس الساعة 1 ظهراً، وذلك بعدما تم عرض العمل للمرة الأولى فى شهر رمضان من عام 2019 وخاضت به ياسمين عبد العزيز أولى تجاربها بعيداً عن الكوميديا.

مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش، ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها مسلسل "َضرب نار" فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.