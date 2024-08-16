شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ساندلر: صفعة الأوسكار أفضل ما حدث لـ كريس روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم العالمى آدم ساندلر أن صفعة الأوسكار كانت "أفضل شيء حدث على الإطلاق" لزميله كريس روك، حيث ناقش ساندلر الحادثة المشينة في مقابلة جديدة مع Joe Rogan Experience.

وقعت حادثة الصفعة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2022، حيث صفع النجم العالمى ويل سميث، روك على خشبة المسرح بعد أن قال الممثل الكوميدي نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث.

واعتذر سميث منذ ذلك الحين لروك، واستقال من الأكاديمية، وتم منعه من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، أصدر روك عرضه الكوميدي الخاص Selective Outrage في مارس من العام الماضي، بعد ما يقرب من عام منذ الصفعة.

وفي حديثه إلى روجان، صرح ساندلر قالئا:" أعتقد أن هذا كان أفضل شيء حدث لـ روك على الإطلاق لأنه بعد ذلك أصبح عرضه الكوميدي منتشرا مرة أخرى".