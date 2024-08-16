ما هي قصة فيلم الملحد؟ ولماذا تم منعه من العرض؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2024 06:52 صباحاً - أثار فيلم الملحد، للكاتب المثير للجدل ابراهيم عيسى، حالة من الجدل مؤخرا بعد تأجيل عرضه، الذي كان مقررا يوم الأربعاء الماضي، لكن تم إلغاء هذه الخطة بشكل مفاجئ، ما أثار تكهنات حول منع عرضه بسبب جرأة موضوعه.

وللتوضيح فقد نشر ماندو العدل، مخرج الفيلم، مجموعة من الوثائق عبر “فايسبوك”، توضح أنّ فيلمه حصل على جميع التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، حيث تم السماح بعرضه تحت تصنيف “+ 16”. في البداية، اعتذر ماندو لأصدقائه الذين دعاهم لحضور العرض الخاص، مؤكداً أنّ الحفل لن يقام في موعده، وأنّ الفيلم لن يُعرض في دور السينما كما كان مخططاً. وعند سؤاله عن سبب هذا القرار، أشار إلى أنه ليست لديه إجابة، لكن رئيس الهيئة هو من يمتلك المعلومات.

أكد العدل أنّ الفيلم كان جاهزاً للعرض، وأنّ جميع مراحل المونتاج والمكساج قد اكتملت، وحصل على ترخيص العرض بعد شهور من المشاهدات، حتى إنه تم تصوير مشهد إضافي بناءً على تعديلات الرقابة.

كما أشار إلى أنّ المنتج أحمد السبكي تحمل تكاليف باهظة للدعاية للفيلم في الشوارع والميادين ودور العرض بناءً على الترخيص الممنوح، وفجأة تم إصدار قرار بوقف عرضه، ما دفعه لسحب حملات الدعاية من السوق.

استنكر العدل، إجازة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بعرض الفيلم وتوجيه رسالة شكر لصناعه في الورقة الأخيرة من السيناريو جاء فيها: “الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم”.

تعليق ابراهيم عيسى

اما إبراهيم عيسى فقد علق على أزمة فيلم “الملحد” حيث نشر مشهد من سيناريو الفيلم عبر حسابه على تطبيق اكس، وتضمن المشهد حوار جرئ بين شخصية الملحد يحيى التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وشخصية إيمان والدة يحيى التي تجسدها الفنانة صابرين، إلى جانب شخصية حافظ والد يحيى التي يجسدها الفنان محمود حميدة، حيث دار بين الثلاثي حوار حول إلحاد يحيى وإصراره على فكرة الإلحاد على الرغم من كون والده هو شيخ متزمت يرفض فكرة إلحاد ابنه ووصل الأمر لنبذه وهجره إلى أن يعود لربه ودينه.

قصة فيلم الملحد

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، أحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده المتشددة في الدين، ما يؤدي إلى صراع بينهما، بينما تحاول والدته إقناعه بمجاراة والده لتجنب العواقب الوخيمة التي يهدّده بها

يستعرض الفيلم رحلة الدكتور يحيى في البحث عن إجابات لأسئلته الوجودية ويستعرض كيفية تطور إيمانه وتفكيره. يعالج الفيلم قضايا فلسفية ودينية، ويهدف إلى تسليط الضوء على الصراع الداخلي للأفراد الذين يواجهون تساؤلات عميقة حول الإيمان والحياة.

كما يعرض الفيلم تصورات مختلفة عن الدين والفلسفة من خلال شخصية كريم وتجاربه المختلفة، مما يجعله موضوعًا غنيًا للتفكير والنقاش ومثيرا للجدل في نفس الوقت.