شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح : محمد رمضان يعتبر ابن والدي .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ذكريات والدها مع الفنان محمد رمضان خلال ندوتها بمقر الخليج 365 قائلة : " محمد رمضان يعتبر ابن بابا، وهو نفسه دوماً ما يؤكد على ذلك خلال أي حوار له ووالدي رأى فيه فنانا موهوبا يستحق فتح الباب له، ثم اجتهد بعد ذلك رمضان في مشواره ليبني اسمه ويصبح نجماً".

هذا وكشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل خلال ندوتها فى الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها، التي تتزامن مع بداية شهر أغسطس، أمورا عديدة بشأن علاقتهما سوياً وجوانب من حياته الشخصية للمرة الأولى، وردت على من يهاجمون الزعيم عادل إمام من خلال ادعاءات حسب وصفها تحاول النيل من علاقتهما والتأكيد على أن الأخير لم يكن يطمئن على الراحل سعيد صالح خلال فترة مرضه.

وقالت هند سعيد صالح عن الأمر: "والدى هو وعمو عادل ما كانوش أصحاب أو إخوات بس علاقتهم كانت أكبر بكتير، وبستغرب جداً أما ادخل ادعى لوالدى على فيس بوك والاقى مثلاً تعليق من شخص بيقول عادل إمام ما سألش عليه رغم إنى ياما قلت واتكلمت ونفيت الموضوع ده".