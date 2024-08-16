شكرا لقرائتكم خبر عن ألحان المهندى إحدى بطلات مسرحية الشهرة: شخصيتي في العرض تشبهني والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة ألحان المهدي أحد أبطال عرض الشهرة الذي عرض بـ مهرجان العلمين الجديدة من إخراج خالد جلال، أثناء ندوة تكريم فريق العمل باليوم السابع: أنا طالبة بمركز الإبداع الفني دفعة سلم نفسك، وقد التحقت بورشة الطفل الذي أقامها الأستاذ خالد جلال منذ كنت طفلة، وعندما كبرت التحقت فوراً بمركز الإبداع الفني في الدفعة الثالثة وكنت حينها لم أتعدى الخمسة عشر عاماً وأعتبرت أصغر طالبة لديه، فحياتي كلها تقريباً قضيتها بمركز الإبداع، وكنت محظوظة لأنني تعلمت على يد أساتذة كبار بالإضافة أنني استفدت من زملائي في الدفعة.

وتابعت: عرض الشهرة يبدأ بظهوري وأنا أقول" عندي حلم" وفي أول لحظة في العرض شعرت بتأثر كبير وكنت أشعر بالكلام بشكل كبير وحدث توحد بيني وبين شخصيتي في مسرحية الشهرة، وهذه الحالة أول مرة تحدث لي في حياتي كلها، والعرض بالنسبة لي يتحدث عن الإنسان الذي يمتلك حلم، والشهرة تعتبر مجرد تقدير للإنسان الذي سعى وكان لديه هدف استطاع بمجهوده أن يصل له.

‎ مسرحية الشهرة هى عرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.