لعشاق “الطائر الرّفراف” هذا موعد عرض الموسم الثّالث

ينطلق تصوير الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف” نهاية شهر آب/أغسطس الحاليّ، وسط العديد من المفاجآت أبرزها انفصال الكاتب محمّد باريش جونجر عن كتابة الموسم الثّالث منه، إذ تعاقدت شركة الإنتاج رسميًّا مع الكاتبة زينب بونتشي التي من أعمالها إبنة السّفير وطيور النّار، لكتابة هذا الموسم من “الطّائر الرّفراف” الذي حقّق نجاحًا كبيرًا بجزأيه الأوّل والثّاني.

لعشاق المسلسل، من المقرّر انطلاق عرض أولى حلقاته في الأسبوع الثّاني من شهر أيلول/سبتمبر المقبل وسط انضمامات جديدة وانسحابات أيضًا منها شخصيّة “بيلين” التي انفصلت عن العمل في نهاية الموسم الثّاني بشكل نهائيّ. وتردّدت أيضًا معلومات عن انفصال شخصيّة “أورهان كورهان” عن العمل.

من جهة أخرى، انضمّت الممثّلة سو دميرال إلى العمل بموسمه الثّالث بشخصيّة “سربيل”، إبنة شقيقة “إيفكات” وهي طموحة جدًّا مثل “إيفكات”.

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وكان المسلسل بموسمه الثّاني قد حقّق نجاحًا كبيرًا وتفوّق ببداية عرضه على مسلسل “شراب التوت” بموسمه الثّاني محتلًّا المرتبة الأولى خلال عرضه ليلة الجمعة.

نجاح مسلسل “الطّائر الرّفراف” لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل تعدّى ذلك ليحتلّ أيضًا المرتبة الأولى بين كلّ المسلسلات التي كانت تعرض حينها على الهواء خلال الموسم الدراميّ إذ اطاح بنجاحه وتفوّق قصّته المشوّقة كل الأعمال الدراميّة من بينها “اخوتي”، “القضاء”، ”المؤسّس عثمان”، “المنظمة”،”الخائن” وغيرها من المسلسلات.