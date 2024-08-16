السبت.. لؤي وبلاك تيما ومشاركة دولية من البرتغال في محكى القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد مسرح محكى القلعة مساء يوم السبت الموافق 17 أغسطس، إقامة 3 حفلات، ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولة للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

يُقام الحفل الأول في الثامنة مساء ويحييه فريق بلاك تيما بمجموعة من أعماله الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة، منها "بحار، أخبار أهرام، يا حلو صبح، يا بيبان يا عالية، ميدلي كل مرة - علموني، إيه يعني، إنسان، يا صديق، قد المحيط، وينك، برنس الليالي، ست الحسن، إفلت زمام، عندي سر، على شط النيل، جوبا.

ويحيي الحفل الثاني فى التاسعة مساء فريق "البالونا" البرتغالي الذي يقدم باقة من مؤلفاتهم الموسيقية والغنائية التي تمزج بين قوالب وأساليب موسيقية مختلفة قديمة ومعاصرة مع إلقاء الشعر باللغة البرتغالية والمستوحاة من الثقافات القديمة (طريق الحرير والبحر المتوسط) باستخدام آلات تقليدية قديمة من آسيا، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني ألبومهم الأخير.

وفي العاشرة مساء يتغنى الفنان لؤي بمصاحبة فرقته بمختارات من أعماله الخاصة، بالإضافة إلى تترات المسلسلات والأعمال السينمائية التي ساهمت في نجاحه وشهرته خلال مشواره الفني، منها "آه يا شوق، آه يا عيني يا ليل، من أولها، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، أخاف ليه، دقات قلبي، اللي تعبنا سنين في هواه، سمعني، أخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع".

جدير بالذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تنطلق فعاليات دورته الـ32 مساء اليوم الخميس 15 أغسطس.