الأحد.. حفل للموسيقار عمرو سليم وأول مشاركة لـ حمزة نمرة في مهرجان القلعة الـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حفلين مساء يوم الأحد الموافق 18 أغسطس، على مسرح المحكة.

يبدأ الحفل الأول في الثامنة مساء، ويقدم عازف البيانو والموزع الموسيقي الشهير عمرو سليم بمصاحبة فرقته مجموعة مختارة من ألحان الموسيقى العربية الخالدة التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو، منها: سهر الليالي، العوازل، طاير يا هوا وغيرها .

وفي العاشرة مساء يلتقي الفنان حمزة نمرة بجمهوره فى ظهوره الأول بالفعاليات وبمصاحبة فرقته، ويغني باقة من أعماله التي حققت شهرة واسعة، منها: داري يا قلبي، فاضي شوية، رياح الحياة، مولود سنة ٨٠، دوري يا دنيا، هنسى، لعله خير، خطير من تاني، القصة واللي كان، يا مظلوم وغيرها.