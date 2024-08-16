شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح تروي حكاية التهديد بخطفها بأمريكا لهجوم والدها على إسرائيل بمسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح ذكرياتها مع والدها الراحل، ذاكرة أحد المواقف التي عاشتها معه في أمريكا أثناء عرض أحد مسرحياته بقولها : "مرة اتهدد والدي بخطفي حينما عرض مسرحية فيها أغنية من تأليف أحمد فؤاد نجم حول إسرائيل".



وأضافت هند سعيد صالح : "بمجرد عرض المسرحية تم تهديد والدي بأنه ها يتم خطف ابنته وهو ما سبب حالة داخل الفرقة المسرحية التي كانت تحتضني وتسير كلها حولي في أي مرة ننزل فيها".

هذا وكشفت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، خلال ندوتها بمقر الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها التى تتزامن مع بداية شهر أغسطس، عن أصعب فترات حياة والدها أثناء دخوله السجن مؤكدة أن تلك الفترة أثرت إيجاباً على والدها الراحل وغيرته بصورة كبيرة.

وقالت هند سعيد صالح خلال الندوة: "بابا تبدل تماماً بعد السجن فيكفى إنى على سبيل المثال ما كنتش بشوفه بيصلى ولكن بعد السجن تغير بصورة تامة وأصبح أقرب لربنا وكأن السجن كان منحة كبيرة له في تلك الناحية".